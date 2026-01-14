حقيقة وفاة الإعلامي إبراهيم عيسى بعد تداول الخبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:23 مساءً - انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الكاتب والإعلامي المصري "إبراهيم عيسى" وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين متابعيه، قبل أن يتضح عدم صحة هذه الأنباء.

وأكد مصدر مقرب من إبراهيم عيسى أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الكاتب والإعلامي يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته حاليًا داخل منزله برفقة أسرته، ولا يعاني من أي مشكلات صحية خطيرة كما أشيع.

وأشارت مصادر إعلامية مصرية إلى أن هذه الشائعات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن طالت إبراهيم عيسى في مناسبات سابقة، خاصة عقب الجدل الواسع الذي أثير حول فيلم "الملحد" المأخوذ عن إحدى رواياته، وهو ما جعله هدف لحملات تشويه متكررة عبر منصات التواصل.

وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن العائلة فضلت عدم الرد بشكل مباشر على الشائعات، وقررت التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة المتداولة، مؤكدًا أن ما يتم نشره يندرج ضمن محاولات إثارة البلبلة دون أي معلومات موثوقة.