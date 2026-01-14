قرار اللحظة الأخيرة.. ماذا يريد جيه دي فانس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:23 مساءً - يجتمع وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن اليوم الأربعاء في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو لمناقشة الوضع في جرينلاند، فمن المتوقع حضور وزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت الاجتماع نفسه.

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن الاجتماع كان مقررًا مسبقًا على مستوى وزراء الخارجية، لكن نائب الرئيس الأمريكي قرر الحضور في اللحظة الأخيرة، وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن في كوبنهاجن أمس الثلاثاء.

تركز المحادثات على مطالبات أمريكية متكررة بشأن جرينلاند، وتأتي في وقت حساس يتعلق بالعلاقات الثنائية والمصالح الاستراتيجية في المنطقة القطبية، بينما أشارت فريدريكسن إلى أن الجانب الدنماركي يتعامل مع الموضوع بحزم وحوار بناء.

يُنظر إلى الاجتماع كفرصة لتوضيح المواقف وتجنب أي تصعيد غير ضروري، خاصة مع الاهتمام المتزايد بجرينلاند كمنطقة ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية، حيث يتابع المراقبون نتائج اللقاء بترقب لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى تهدئة أو يفتح الباب لمزيد من النقاشات.