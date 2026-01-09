الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش السوري أنه سيتم فتح ممرّ إنساني من الساعة 04:00 عصرا وحتى الساعة 06:00 مساء، في حي الشيخ مقصود داعيا أهالي الحي إلى المسارعة بالخروج إلى أحياء مدينة حلب.

الجيش السوري يعلن فتح ممر إنساني في حي الشيخ مقصود

وقالت هيئة عمليات الجيش السوري إن الخروج إلى أحياء مدينة حلب سيكون عبر ممرّ العوارض داعية عناصر تنظيم قسد إلى إلقاء السلاح.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن فرق الوزارة بدأت بتنفيذ مهامها في الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم قسد في حلب، وذلك في خطوة لاستعادة الحياة الطبيعية فيها.