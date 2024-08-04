أخبار اليمن : 9900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

9900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلالقالت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، السبت، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُقدر بنحو 9 آلاف و900، بينهم 86 امرأة و250 طفلاً.

وذكر تقرير مشترك أصدرته اليوم، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن "إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/ آب 2024 يبلغ نحو 9 آلاف و900، بينهم 3 و432 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 250 طفلا، و86 امرأة منهن 23 معتقلة إداريا".

وأشار التقرير، إلى أن "عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال يبلغ ألف و584"، موضحا أن "هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".

وعلى نحو أشمل، رصد التقرير أعداد من اعتقلتهم إسرائيل بالضفة الغربية، وضمنها القدس، بمن فيهم من تم الافراج عنهم لاحقا، وذلك بالتزامن مع الحرب على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال إن حصيلة حملات الاعتقال "تجاوزت 9920"، بينهم "نحو 345 من النساء، و690 طفلا".

ومن بين من طالتهم الاعتقالات بعد 7 أكتوبر، "93 صحفيا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 55، منهم 6 صحفيات، و16 صحفيا من غزة على الأقل تم التّأكّد من هوياتهم، و17 رهن الاعتقال الإداري".

ووفق التقرير الحقوقي "بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة نحو 7500 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء".

ولفت إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة "يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير" للمنازل والممتلكات.

وذكر التقرير أن "ما لا يقل عن 20 أسيرًا استشهدوا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة (...) لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني".

وأشار إلى أن "18 من بين الأسرى ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 29 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم".