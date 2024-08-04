أخبار اليمن : صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني بنسخته الثالثة

صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني بنسخته الثالثةدشن مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، اليوم فعاليات ومعرض المهرجان الوطني للعسل اليمني ومنتجات النحل "الموسم الثالث" في حديقة السبعين بأمانة العاصمة تحت شعار "اليمن موطن العسل".

واطلع العلامة مفتاح ومعه وزيرا الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، والإعلام ضيف الله الشامي، ونائب وزير الزراعة نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، على أقسام معرض منتجات العسل.

وخلال التدشين أشاد العلامة مفتاح، بمستوى الإعداد لتنظيم المهرجان والمشاركة الواسعة من قبل النحالين والمنتجين والقطاع الخاص والجهات المعنية والمهتمين بالعسل، من مختلف المحافظات.

وأشار إلى أهمية تأهيل النحالين على مستوى القرى والعزل وتدريبهم وتعريفهم بالممارسات الحديثة حول تربية النحل ورعايتها ووقايتها من الأمراض وكيفية التعامل السليم معها .. مشددا على ضرورة إيجاد خطة من قبل الجهات المعنية بالثروة النحلية خاصة اللجنة الزراعية والوزارة وجمعيات النحالين.

وأوضح مستشار رئيس المجلس السياسي أن فوائد النحل لا تقتصر على إنتاج العسل فقط وإنما في عملية تلقيح الأشجار ما يجعلها أكثر إنتاجا لثمار الفواكه وبجودة عالية، إضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على الإنتاج الزراعي بشكل عام .. حاثا على الاستفادة من المزايا التي ينفرد بها العسل اليمني وخصائصه العلاجية والدوائية الفريدة التي تميزه عن غيره من العسل في الخارج.

وحث على تكثيف الأنشطة والبرامج الإرشادية للتوعية بالطرق السليمة لجني العسل والتخزين المناسب والتنشيط والتجفيف من الرطوبة وعدم خلط الأصناف الجيدة بأنواع أخرى بحيث لا يفقد العسل جودته.

وتطرق العلامة محمد مفتاح إلى التوجهات المتعلقة بالحد من الاحتطاب الجائر، حيث سيركز برنامج الحكومة في السنوات القادمة على معالجة هذه الإشكالية من خلال تشجيع مربي النحل والمحتطبين على زراعة أشجار بديلة للأشجار التي تعرضت للاحتطاب.

ونوه بتنظيم مثل هذه المهرجانات لمواكبة التقنية الحديثة في إنتاج العسل اليمني وتسويقه، إلى جانب المواكبة الدائمة والترويجية لهذا المنتج وتعزيز آلية تسويقه محليا وخارجيا، ورفع الوعي بضرورة استهلاك العسل المحلي ضمن النمط الغذائي اليومي للمجتمع .. داعيا القطاع الخاص إلى أن تكون له مبادرات ومساهمات في تسويق العسل اليمني وإنتاجيته وفي تعليبه وتغليفه ودعم منتجاته.

فيما أكد وزير الزراعة والري أن تميز العسل اليمني يعود إلى تميز سلالة النحل التي تختلف عن غيرها رغم أنها صغيرة الحجم لكن إنتاجها عالي الجودة.

وأوضح أن العسل اليمني ينتج في مناطق طبيعية خالية من المواد الكيماوية، إلى جانب أن النحالين لا يقومون بانتزاع غذاء الملكات من العسل وبالتالي يصبح محتفظا بكامل مواصفاته الطبيعية، كما أن اختلاف البيئات الزراعية ساعد على تنوع العسل اليمني وتميزه.

بدوره أشار الرباعي إلى أن المهرجان الذي تنظمه، وحدة العسل في اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بمساهمة مجتمعية، يعد إحدى آليات الترويج للعسل، حيث تشارك فيه جمعيات ومنتجي العسل ونحالي ومسوقي العسل والمهتمين من مختلف المحافظات.

وأكد أن الوطن يمتلك فرصا كبيرة في تربية النحل وإنتاج العسل ولكن هناك بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع أبرزها الاحتطاب العشوائي للأشجار التي تمثل مراعٍ للنحل ومصدرا لتربيتها .. مبيناً أن إغراق السوق بالمنتج المستورد من أبرز التحديات التي تواجه إنتاجية العسل اليمني ما يتطلب التعاون مع القطاع الخاص والمستوردين للتركيز على التوجه نحو دعم وشراء العسل اليمني والتقليص من حجم الاستيراد الخارجي.

وحث نائب رئيس اللجنة العليا، القطاع الخاص على تسجيل أصناف العسل وانتاجيته بحسب المناطق الجغرافية التي ينتج منها، داعياً الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى التعاون في إصدار دليل للمواصفات القياسية للعسل حيث يمتلك العسل اليمني جودة كبيرة وتنقصه في الخارج المواصفات التي يجب الحصول عليها بالتعاون مع الهيئة.

وخلال التدشين، أشار رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي قاضي ونائب مدير التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة علي الهارب وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور الحسيني، إلى الفوائد الدوائية والغذائية لمنتجات العسل.

ونوهوا إلى المقومات والتنوع الزراعي في اليمن التي تعد أحد العوامل المساعدة على تميز العسل اليمني وجودته العالية مقارنة بمنتجات العسل الخارجي.

وأفادوا بأن العسل اليمني إرث تاريخي، في حين تعد تربية النحل وإنتاج العسل من أهم الأنشطة الزراعية التي تمارسها شريحة كبيرة من أبناء الوطن كمصدر دخل رئيسي لها.

واعتبروا المهرجان فرصة لتنمية قطاع العسل، ودعم الاقتصاد اليمني من خلال نشر ثقافة المنتج، وتسويقه وترويجه، واطلاع المجتمع على أنواعه وجودته مقارنة بالأصناف الخارجية والمستوردة.

ويتضمن المهرجان جلسات وندوات علمية وثقافية تُدار من خبراء وباحثين في مجال إنتاج العسل.