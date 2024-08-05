أخبار اليمن : فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر

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فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الثروة السمكية فتح موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية اليمنية. فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمرأعلنت وزارة الثروة السمكية فتح موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية اليمنية. وأوضحت الوزارة في قرارها رقم (3) لسنة 1446هـ / 2024م، أن موسم اصطياد الحبار بدأ اعتباراً من الإثنين 5 أغسطس 2024 وحتى إشعار آخر. وبحسب القرار تتولى الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر مسؤولية تسهيل عمل الصيادين وتنظيم المزاد العلني وفقًا للقانون، وإبلاغ التجار المحليين وشركات التصدير والمشترين للشراء عبر المزاد العلني، وضمان حقوق الصيادين. ودعت الوزارة والهيئة إلى منع استخدام الوسائل والطرق والمعدات المخالفة للقانون في اصطياد الحبار، ومنع الاصطياد في مناطق الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية الهيئة العامة للأبحاث وعلوم البحار والأحياء المائية، بهدف تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.

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