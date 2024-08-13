أخبار اليمن : رئيس مجلس النواب: سنكون عوناً وسنداً للحكومة

رئيس مجلس النواب: سنكون عوناً وسنداً للحكومةالتقى رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي اليوم، رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي.

تطرق اللقاء إلى جوانب التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة في ظل توجيهات القيادة العليا، لحكومة التغيير والبناء والتي تتطلب المرحلة الراهنة تجسيدها في البرنامج العام للحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار.

وعبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، لرئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم ثقة القيادة الثورية والسياسية.. متمنياً لرئيس وأعضاء الحكومة النجاح في أداء مهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.

وأكد أن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن جانبا من نجاح الحكومة سيعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.. موضحا أن حكومة التغيير والبناء لا تستهدف تغيير الأفراد بل الأداء الوظيفي والارتقاء بمستوى العمل والإنجاز عبر تغيير أساليب الأداء في الوظيفة العامة في إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة لدولة يمنية حديثة.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة سيكون واقعيا وسيركز على الأولويات الملحة خاصة في مجالات الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، والزراعة والصحة العامة والتربية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

وأشار الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع تخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.