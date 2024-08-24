أخبار اليمن : الوهباني: نفخر في المؤتمر بتأييدنا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

الوهباني: نفخر في المؤتمر بتأييدنا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةرفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين أبو راس، بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات وعبركم إلى نواب الرئيس وإلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

إننا ونحن نحتفي بذكرى تأسيس لتنظيمنا الرائد لنجدها مناسبة لنؤكد على أن المؤتمر كان وسيظل هو التنظيم الاكثر ارتباطا بالوطن لأنه ولد من رحم فكره وهويته وثقافته ،وفي الوقت نفسه التأكيد على قيمنا ومبادئنا في الدفاع عن اليمن ووحدتها وعن السيادة والاستقلال الوطني.

كما إننا في المؤتمر الشعبي العام نفخر اننا سنظل اصحاب موقف داعم ومساند ومؤازر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو الأمر الذي تجلى في تماهينا مع موقف شعبنا مع فلسطين وتأييد ما تقوم به القوات المسلحة من عمليات مساندة لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل العدو الصهيوني، مدركين أن لا شيء سيثني شعبنا عن مواصلة ذلك مهما كانت التحديات ومنها العدوان الذي يشن على بلادنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعدو الصهيوني مؤخراً من خلال القصف والغارات العدوانية للمنشئات المدنية واستهداف عدة مناطق في بعض المحافظات، وهو أمر سنظل في المؤتمر الشعبي العام نفخر به ونجدد التأكيد عليه حتى يتحقق للشعب الفلسطيني مراده بتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مرة أخرى أكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم لقيادة المؤتمر والاسهام في خدمة الوطن وهي مبادئ كنتم وستظلون عند مستوى تحمل مسؤوليتها كما عهدناكم وخبرناكم طيلة العقود الاربعة من عمر تنظيمنا الرائد.

اخوكم/

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام