أخبار اليمن : أمطار شديدة الغزارة وتحذير من السيول والانهيارات

أمطار شديدة الغزارة وتحذير من السيول والانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع والبيضاء.

وقد تمتد الأمطار غرباً إلى سهل تهامة وسواحل محافظات حجة، الحديدة وتعز.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، الجوف، مأرب.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 57ملم، صنعاء: 38.4، البيضاء: 30.4، سيئون: 19.6، المحويت: 3.2ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الغربية.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

كما أنذر من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.