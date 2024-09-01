أخبار اليمن : 40738 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

40738 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40738 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94154 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 47 مواطناً، وإصابة 94 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونبهت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم؛ بسبب القيود الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال حربها المدمرة على قطاع غزة، لليوم الـ331 على التوالي، مخلفة أكثر من 134 ألف شهيد ومصاب فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.