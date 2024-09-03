أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و819

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و819
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و819 شهيداً، و94 ألفاً و291 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، بارتكاب الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 33 شهيداً، و76 مصاباً.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ333 على التوالي، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
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