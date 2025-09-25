أخبار اليمن : استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات

استمرار هطول الأمطار على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة والحديدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، عدن، أبين، البيضاء، شبوة، وحضرموت، وغرب كل من محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

وهطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الجنوبية الغربية والهضاب الداخلية.

ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية والمجازفة في عبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والسحب المنخفضة وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية.

