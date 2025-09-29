أخبار اليمن : مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفة

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفةأقدم مستوطنون صهاينة ، صباح اليوم الاثنين، على اقتلاع أشجار زيتون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا حي واد الربابة في سلوان، بحماية من قوات العدو الإسرائيلي، واقتلعوا العديد من أشجار الزيتون.

الى ذلك، أطلق مستوطنون صهاينة النار اليوم الاثنين، باتجاه منازل المواطنين في قرية برقا شرق رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا وسط القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المنازل.

وشهد شهر أغسطس الماضي تصاعدًا واضحًا في اعتداءات المستوطنين الصهاينة، حيث وثّقت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ومنظمة السلام الإسرائيلية 308 حالات اقتحام لأراضٍ زراعية، وإتلاف المحاصيل والأشجار، ومهاجمة القرى والمنازل، وحرق المركبات، وسرقة الممتلكات.

وفي السياق، لاحق مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الاثنين، الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت "وفا" الفلسطينية ، نقلا عن الناشط الحقوقي ،عارف دراغمة، بأن مجموعة من المستوطنين لاحقوا الرعاة في منطقة الفارسية، و أجبروهم على ترك المراعي، وسط تواجد شرطة العدو الإسرائيلي في المكان.

وأشار إلى أن عددا من المستوطنين شرعوا بتصوير منشآت المواطنين في منطقة الحمة، التي تعاني من اعتداءات يومية متواصلة.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المراعي، ومنعهم من دخولها، والاعتداء على مواشيهم، وسرقتها.

كما أغلق مستوطنون، اليوم الاثنين، طريقاً زراعيا، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنين أغلقوا طريق تجمع خلة السدرة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، للتضييق على الأهالي، ومحاولة تهجيرهم قسراً

