أخبار اليمن : تحذير لمزارعي اليمن: خذوا احتياطاتكم

تحذير لمزارعي اليمن: خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، البيضاء، الضالع ومرتفعات إب، لحج، أبين، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 07 درجات مئوية.
وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3.6 في ذمار(رصابة)، 6.2 في عمران (قاع البون)، 7.4 في صنعاء، 9 في البيضاء.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمزارعين والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
