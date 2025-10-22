أخبار اليمن : الأونروا: توسّع عملياتها الإنسانية في غزة

الأونروا: توسّع عملياتها الإنسانية في غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها تقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزة، وأنها تستأنف خدماتها الصحية والخدمات المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على منصة " إكس"، أن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، تكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال كل هذه المساعدات.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، كشف أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء أمس الأول الإثنين، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القرار.