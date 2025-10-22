الأونروا: توسّع عملياتها الإنسانية في غزة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها تقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزة، وأنها تستأنف خدماتها الصحية والخدمات المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على منصة " إكس"، أن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، تكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال كل هذه المساعدات.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، كشف أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء أمس الأول الإثنين، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأونروا: توسّع عملياتها الإنسانية في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.