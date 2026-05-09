أخبار اليمن : الأمطار مستمرة وتحذير من السيول

الأمطار مستمرة وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنـذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة والمتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظـات تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، لحج، أبي، غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.