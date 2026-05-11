أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة ناصر بن حبتور

لبوزة يعزي بوفاة ناصر بن حبتور
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى أصيل ناصر أحمد بن حبتور وإخوانه، في وفاة والدهم الأستاذ ناصر أحمد مهدي بن حبتور نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة النفط اليمنية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته من خلال الوظائف الادارية والقيادية التي تقلدها، وما تميز به من صفات حميدة وسجايا نبيلة في أوساط الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد أصيل ومحمد وكرم وأحمد وباقي أفراد الأسرة وآل حبتور كافة في هذا المصاب.
وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
