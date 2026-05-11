وزير الصحة يبحث مع مجموعة «إنفينتشور» إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 10:24 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مهماً مع ممثلي تحالف مجموعة «إنفينتشور» (Inventure Group)، لبحث مقترح إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 221 فداناً بالإضافة إلى 100 فدان، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم المشروعات القومية الكبرى في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مشروع المدينة الطبية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مشيراً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للجانب العلاجي داخل المدينة لضمان تقديم رعاية صحية شاملة عالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو خدمة المواطن المصري أولاً وقبل أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن العوائد الحقيقية لهذا المشروع تتحقق في تحسين صحة المواطنين ورفع كفاءة وجودة المنظومة الصحية بشكل عام.

وشدد الوزير على أهمية دراسة إدماج حلول مبتكرة ومستدامة في تصميم المدينة الطبية، بما يشمل إنشاء مستشفيات متكاملة ومراكز تخصصية متقدمة، مع التأكيد على أن الإدارة الفعالة للمشروع تعد أحد أهم عوامل نجاحه واستدامته على المدى الطويل.

ومن جانبه، استعرض كريم نخلة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنفينتشور»، رؤية التحالف لتنفيذ المشروع، موضحاً أنه يعمل بالتنسيق الكامل مع الجانب الحكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والإمكانيات المتاحة، من خلال الشراكة مع شركات وطنية وكيانات صناعية كبرى في مجالات الصناعات الثقيلة ومواد البناء، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتأكيد أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويُعد القطاع الصحي محوراً أساسياً من محاور التنمية المستدامة.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية جديدة في تطوير المنظومة الصحية المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى للمواطنين في مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.