أخبار اليمن : بن حبتور يعزّي بوفاة ناصر بن حبتور

بن حبتور يعزّي بوفاة ناصر بن حبتور
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد مهدي حيدرة بن حبتور، نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة النفط اليمنية عن عمر ناهز 55 عامًا.
وأشاد بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى عم الفقيد الشيخ سالم مهدي بن حبتور، وإلى شقيقه الشيخ عبدالعزيز أحمد مهدي بن حبتور والشيخ أحمد منصور مهدي بن حبتور وأبناء الراحل أصيل، والمهندس محمد والدكتور أحمد وكرم وآل بن حبتور في شبوة وعدن واليمن والمهجر، بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وتفانيه وإخلاصه في أداء مختلف المهام التي كُلف خلال فترة عملها المهنية سواء في شركة النفط أو غيرها من الوحدات.
وعبر الدكتور بن حبتور، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لعم وشقيق الفقيد وأبنائه والشيخ أحمد منصور بن حبتور وآل بن حبتور عامة في شبوة واليمن والمهجر بهذا المصاب، مبتهلًا إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
