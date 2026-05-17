5 أطعمة للتعافي من الحمى

5 أطعمة للتعافي من الحمىعند الإصابة بالحمّى، لا يقتصر الأمر على الراحة وشرب السوائل فقط، بل قد يلعب الطعام أيضاً دوراً مهماً في دعم جهاز المناعة وتعويض السوائل والطاقة التي يفقدها الجسم أثناء المرض.

وبحسب تقرير نشره Verywell Health، فإن اختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية والحفاظ على الترطيب قد يساعدان الجسم على مقاومة العدوى والتعافي بشكل أفضل، خصوصاً أن الحمى غالباً ما ترتبط بعدوى فيروسية مثل:

* الإنفلونزا

* نزلات البرد

* كوفيد-19

فما الأطعمة التي قد تكون مفيدة أثناء الحمى؟

الشوربات المعتمدة على المرق

يُعد تناول وعاء دافئ من الشوربة من أكثر الخيارات شيوعاً أثناء المرض، ليس فقط لأنه يمنح شعوراً بالراحة، بل لأنه يساعد أيضاً على الترطيب وقد يخفف بعض أعراض الحمى، مثل:

* الاحتقان

* التهاب الحلق

كما توفّر الشوربات عناصر غذائية تساعد على دعم المناعة والطاقة، وقد تساهم في تقصير مدة المرض.

لكن الخبراء ينصحون بتجنب الشوربات الثقيلة المعتمدة على الكريمة، لأنها قد تكون صعبة الهضم وتزيد الاحتقان لدى بعض الأشخاص.

وبدلاً من ذلك، يُفضّل اختيار الشوربات المعتمدة على المرق، والتي تحتوي على بروتينات نباتية سهلة الهضم مثل:

* البقوليات

* الفاصولياء

* التوفو

كما قد يساعد إضافة خضروات مضادة للالتهاب إلى الشوربة في دعم استجابة جهاز المناعة، مثل:

* الجزر

* السبانخ

* البصل

* الكرفس

* الفلفل الأحمر

* القرع

* الكرنب الأجعد

الانتباه إلى كمية الملح

رغم فوائد الشوربة، يشير التقرير إلى أن كثيراً من الأنواع المعلبة أو الجاهزة تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم.

ولهذا، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تجاوز 2300 ملغ من الصوديوم يومياً، مع أهمية الانتباه بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من:

* ارتفاع ضغط الدم

* أمراض القلب

* أمراض الكلى

الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C

تُعد الفواكه والخضروات من أفضل مصادر فيتامين C، الذي يلعب دوراً مهماً في دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب داخل الجسم. كما أظهرت الدراسات أن فيتامين C قد يساعد أيضاً في تقليل شدة نزلات البرد.

ومن أبرز مصادره:

* البرتقال

* اليوسفي

* الغريب فروت

* الكيوي

* الفراولة

* التوت الأسود

إضافة إلى خضروات مثل:

* الطماطم

* البروكلي

* الفلفل الأحمر والأخضر

* الملفوف

* القرنبيط

* البطاطا

الأطعمة الغنية بالزنك

ازدادت الأدلة العلمية خلال السنوات الأخيرة حول أهمية الزنك في تنظيم عمل جهاز المناعة.

فالزنك معدن أساسي لتطور وعمل جميع خلايا الجهاز المناعي، ولهذا قد يكون من المفيد التركيز على الأطعمة الغنية به أثناء الحمى.

ومن أبرز المصادر النباتية للزنك:

* حبوب الإفطار المدعمة

* الكاجو

* بذور الشيا

* بذور اليقطين

* السمسم

* دوار الشمس

* العدس

* الفاصولياء

* الحبوب الكاملة

الزنجبيل والثوم لدعم المناعة

قد يساعد إدخال بعض الأعشاب المعروفة بدعم المناعة، مثل الزنجبيل والثوم، إلى الوجبات اليومية في تخفيف بعض أعراض الحمى ودعم مقاومة الجسم للعدوى.

الزنجبيل

تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يساعد في:

* تحسين الهضم

* تقليل الغثيان

* دعم التعافي من الإنفلونزا ونزلات البرد

* تخفيف نوبات السعال بنوعيه الجاف والرطب

كما أن خصائصه المضادة للالتهاب قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل المرتبطة بالحمّى.

الثوم

يمتلك الثوم خصائص مضادة للالتهاب، كما تشير أبحاث إلى أنه قد يساعد في:

* منع نمو بعض الفيروسات

* إبطاء انتشارها داخل الجسم

بما في ذلك:

* الإنفلونزا

* الفيروسات الأنفية

* كوفيد-19

الأطعمة الغنية بالماء

يفقد الجسم مزيداً من السوائل أثناء الحمى عبر الجلد والجهاز التنفسي، ما يزيد خطر الإصابة بالجفاف.

ولهذا، قد تساعد الأطعمة الغنية بالماء في دعم الترطيب، ومنها:

* الخيار

* الخس

* الكرفس

* البطيخ

* الفراولة

* الكوسا

* البروكلي

* الكيوي

* الخوخ

* التفاح

* العنب

شرب السوائل يبقى الأهم

رغم أهمية الأطعمة المرطبة، يؤكد التقرير أن شرب السوائل يبقى ضرورياً للغاية أثناء الحمى.

ومن أفضل الخيارات:

* الماء

* ماء جوز الهند

* العصائر الطبيعية 100%

* مرق الخضار

* الشاي الساخن، خصوصاً الشاي الأخضر، الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهاب وقد يساعد في مقاومة بعض الفيروسات

مشروبات يُفضّل تجنبها أثناء الحمى

يحذر الخبراء من بعض المشروبات التي قد تزيد الجفاف أو الالتهاب أثناء الحمى، مثل:

* الكحول

* المشروبات الغنية بالكافيين

* المشروبات الغازية

* مشروبات الطاقة

* العصائر الصناعية المحلاة

* الشاي المحلّى

إذ قد تؤدي هذه المشروبات إلى زيادة الالتهاب وإضعاف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.