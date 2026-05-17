غزة: تشييع مهيب للقائد الفلسطيني عز الدين الحداد
شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين ، اليوم السبت، في تشييع مهيب لجثمان القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" عز الدين الحداد، "أبو صهيب" الذي ارتقى برفقة زوجته وابنته في جريمة اغتيال إسرائيلية أمس.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ،انطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزة، وسط غضب شعبي وهتافات دعت للمقاومة ومواصلة التصدي للعدو الإسرائيلي، والوفاء لدماء الشهداء وعوائلهم.
وأكدت مصادر عائلية أن القائد الحداد ارتقى شهيداً جراء استهداف إسرائيلي مباشر، مما أسفر عن ارتقائه برفقة زوجته وابنته، ليلتحقوا بابنيهما اللذين ارتقيا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة ،وفق المركز.
وارتفع عدد الشهداء إلى 8 شهداء، جراء قصف إسرائيلي لبناية سكنية ومركبة أمس في حي الرمال وسط مدينة غزة.
