روسيا: إسقاط 138 مسيرة أوكرانية

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية، 138 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من المقاطعات. روسيا: إسقاط 138 مسيرة أوكرانيةأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية، 138 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من المقاطعات. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم، بأنها اعترضت ودمرت الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وأوريول، إضافة إلى تولا، وكالوغا، وليبيتسك، وريازان. وأضافت أن دفاعاتها أسقطت طائرات مسيرة أيضا فوق سمولينسك وتفير وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومنطقة موسكو، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

