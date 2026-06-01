مصر تدين بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 07:24 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتعرب مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.