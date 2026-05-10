بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بـ 28.67 نقطة، أي نسبة 0.32 بالمئة، ليبلغ مستوى 8875.85 نقطة، بعد تداول 503.2 مليون سهم عبر 27963 صفقة نقدية بقيمة 106.6 مليون دينار كويتي (نحو 348.7 مليون دولار أمريكي). بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بـ 28.67 نقطة، أي نسبة 0.32 بالمئة، ليبلغ مستوى 8875.85 نقطة، بعد تداول 503.2 مليون سهم عبر 27963 صفقة نقدية بقيمة 106.6 مليون دينار كويتي (نحو 348.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 53.24 نقطة، أو 0.62 بالمئة، ليبلغ مستوى 8666.42 نقطة من خلال تداول 341.9 مليون سهم عبر 16746 صفقة نقدية بقيمة 51.5 مليون دينار (نحو 168.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بـ 47.58 نقطة، أي ما يعادل 0.50 بالمئة، ليبلغ مستوى 9381.1 نقطة من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 11217 صفقة، بقيمة 55.1 مليون دينار (نحو 180.2 مليون دولار)، كما فقد مؤشر (رئيسي 50)، 52.84 نقطة، أو 0.56 في المئة، ليبلغ 9527.27 نقطة من خلال تداول 255.7 مليون سهم عبر 12416 صفقة نقدية بقيمة 39.8 مليون دينار (نحو 130.2 مليون دولار).

