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منتخب مصر يشد الرحال إلى سبوكين بعد انتصار مستحق على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة

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منتخب مصر يشد الرحال إلى سبوكين بعد انتصار مستحق على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة

منتخب مصر يشد الرحال إلى سبوكين بعد انتصار مستحق على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 10:24 مساءً -  

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد عودة بعثة المنتخب إلى مدينة سبوكين الأمريكية، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب سيغادر في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت كندا، الموافق الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، متجهًا إلى مدينة سبوكين، مشيرًا إلى أن الرحلة من مدينة فانكوفر الكندية إلى سبوكين تستغرق نحو 45 دقيقة.

 

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة السابعة، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام بلجيكا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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