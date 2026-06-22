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وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

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وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 08:18 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

 

 

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية التي تجمع بين مصر وتونس، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ. كما أشاد بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة والبناء على ما تحقق خلالها من اتفاقات، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

 

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمشاركة نشطة في منتدى الاستثمار الذي تستضيفه تونس، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته القاهرة يوم ٢١ مايو، مؤكداً أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطاراً مهماً لدعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتعزيز استقرارها.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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