مؤلف "حدث بالفعل" فادي النجار لـ "دوت الخليج الفني": جميع نهايات المسلسل حقيقية ولم يحدث بها أي تغيير

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل "حدث بالفعل" أن يثير الجدل حوله وذلك منذ بدأ عرض أولي حلقاته ولكن قد زاد الجدل حوله أكثر بعد طرح الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" وكان السبب في هذا الجدل المُثار حول حكاية تحت الحزام هو نهايتها حيث أن جميع الجمهور لم يكن يتخيل أن تكون النهاية هكذا.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" المؤلف فادي النجار وقد كشف لنا في تصريح خاص عن رأيه في نجاح مسلسل "حدث بالفعل"، كما كشف أيضًا حقيقة نهاية حكاية "تحت الحزام" هل هي حدثت هكذا في الواقع أم أن هذا كان يتبع الحبكة الدرامية الخاصة بالمسلسل.

المؤلف فادي النجار

وعلق فادي النجار، في بداية حديثه على نجاح “حدث بالفعل قائلًا: ”إحنا تعبنا عليه جدًا جدًا دا وحاولنا على قد ما نقدر نوصل الحقيقة للناس حتي لو الحقيقة دي خضاهم بس هي دي الحقيقة".

وأضاف في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: "توقعنا النجاح أنا شخصيًا بكون قلقان قبل ما اي حاجة تنزل بس توقعنا أنه هيكون بيخض الوطن العربي وهيعمل حالة من الصدمة للوطن العربي وده اللي حصل الحمد لله".

وأوضح حقيقة نهايات مسلسل "حدث بالفعل "قائلًا: "مسلسل حدث بالفعل مأخوذ من قصص حقيقية بنهايتها بكل حاجة في حبكات درامية لكن ليس لها علاقة بالنهاية".

وتابع قائلًا: "أنا كنت بقابل الدكاترة النفسيين واقولهم انا عايز مريض عنده الحب المرضي فيقولي انا عندي مريض بيعاني من الحب المرضي وكان بيعمل الفعل ده والفعل ده، ف في الحقيقية الحالة دي لسه موجودة وبتحاول تتعالج بس هي عملت كدة طبعًا بس مينفعش أن الدكتور يفصح عن شخصيتها أو هويتها أو اي حاجة خاصة بيها".

وأضاف قائلًا: "الحكايات اللي الناس بدأت تدور عليها على الانترنت هي صدف فقط، والحكاية بتاعت تحت الحزام هي من الأردن وهما دوروا على حكاية شبهه من الأردن ولكن ليست هذه هي الحكاية الخاصة بنا نهائي".

وعن إثارة الجدل التي أحدثتها نهاية حكاية "تحت الحزام" كشف قائلًا: "نهاية تحت الحزام كنا متأكدين أنها هتثير الجدل وكنا متأكدين أن الناس مش هتتقبل فكرة أن في حد عمل حاجة شريرة ولسه موجود وسطنا بس هي دي الحقيقة اللي بنقولها للناس مش كل الناس اللي حوالينا ناس خيرة أو ناس سليمة نفسيًا".

واختتم حديثه قائلًا: "عشان كدة حطينا عنوان لأن الحقيقة أغرب من الخيال يعني لو أنت متخيل أن ده خيال ف لا دي الحقيقة ف كنا متوقعين الجدل اللي حصل على النهاية".

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حكايات منفصلة وكل حكاية تتكون من ثلاث حلقات فقط، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قضايا حقيقية لمرضي نفسيين،

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

ما هي تفاصيل حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.