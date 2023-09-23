هايدي موسى تكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس تحضيرات كليبها الأخير "لا كده عاجبو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هايدي موسى كواليس تحضيرات كليب "لا كده عاجبو" قائلة: “تم تصويرها بلبنان وكانت الأجواء لطيفة وحماسية، وكنت متحمسة للغاية لردود أفعال الجمهور بسبب غيابي عن نوعية هذ الأغاني”.

هايدي موسى تكشف سبب غيابها عن نوعية الأغاني الرومانسيه



وعن سبب غيابها عن نوعية الأغاني الرومانسيه قالت هايدي موسى في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' بالفعل تغيبت عن نوعية الاغاني الرومانسية وكان آخر أغنية درامية ثم من بعدها قررت عمل أغاني لايت نظرا، لأن الحفلات تتطلب للاغاني الإيقاعية والفترة القادمة سأخوض نوعية الاغاني الدرامية والرومانسية مختلفة".

من أعمال هايدي موسى

أغنية “بغنيله”، كانت من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وكلمات محمد بهلول، وألحان مصطفى حامد، توزيع مصطفى غانم.

حققت أغنية "بغنيله" للفنانة هايدي موسى نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية حيث تخطت أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال القصص القصيرة وفيديوهات التيك توك، ويظهر ذلك من خلال تعليقاتهم.

كلمات الأغنية

بغنيله

حبيبي كل ما أشتاقله بغنيله

ولو يسهر أنا بسهر معاه ليله

ولو أطول أعيد العمر م الأول

أكون وياه

وأعيش معاه تفاصيله

بغنيله

ودايما باجي قدامه

بدوب في سكوته وكلامه

وبيزيد ف اللقا حنيني

وأقول يا قلبي رسيني

بغنيله

ودايما باجي قدامه

بدوب في سكوته وكلامه

وبيزيد ف اللقا حنيني

وأقول يا قلبي رسيني

دا حظي الحلو مالدنيا

وبين الدقه والتانية

بسمع صوته وأحكيله

وأغنيله

وجوايا

كلام أكتر من اللي قدرت أقولهوله

ده عمري أحلو لما بدأت أعيشهوله

وبدعي يارب فكل دقيقة والتانية

يكون ليا

وبيه هستكفى مالدنيا

يذكر أن آخر أعمال هايدي موسى غناء تتر مسلسل “وجوه”، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2022، وتحمل الأغنية عنوان “متفصلة على الجرح”، ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، وتوزيع أحمد أمين