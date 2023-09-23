مؤلف "حدث بالفعل" فادي النجار لـ "دوت الخليج الفني": بقالنا 4 سنين بنشتغل على المسلسل.. نهاية حكاية "ولو بعد حين" سوف تُثير الجدل أيضًا.. وهذه أعمالي المرتقبة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "حدث بالفعل" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض الحلقة الأولي منه وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة عند نهاية حكاية "تحت الحزام" وهذا بسبب أن النهاية قد جاءت مفاجأة للجمهور.

وأجرى "دوت الخليج الفني "حوارا مع مؤلف المسلسل فادي النجار، والذي كشف في حوار خاص عن نجاح المسلسل ومدى توقعه لنجاحه، وأيضًا قد أوضح لنا نهاية حكاية "تحت الحزام" التي أثارت الجدل.

فادي النجار

وإليك الحوار:-

1-هل توقعت نجاح مسلسل "حدث بالفعل" بهذا الشكل؟

“توقعنا النجاح.. وأنا شخصيًا بكون قلقان قبل ما أي حاجة تنزل بس توقعنا أنه هيكون بيخض الوطن العربي وهيعمل حالة من الصدمة للوطن العربي وده اللي حصل الحمد لله”.

2-كم استغرق وقت العمل على مسلسل "حدث بالفعل" ؟

“بقالي 3 سنوات بكتب المسلسل وسنة تصوير فالمسلسل أخد 4 سنين بنكتب وبنصور وبنعدل تاني ونشوف الأمراض دي فعلًا بتؤدي إلى ايه والدكاترة ترجعلنا فهو كان 4 سنين شغل متواصل”.

3-هل نهايات مسلسل "حدث بالفعل" هي حقيقية أم تم تغييرها للسياق الدرامي؟

“حدث بالفعل” مأخوذ من قصص حقيقية بنهايتها بكل حاجة في حبكات درامية لكن ليس لها علاقة بالنهاية، وأنا كنت بقابل الدكاترة النفسيين واقولهم انا عايز مريض عنده الحب المرضي فيقولي انا عندي مريض بيعاني من الحب المرضي وكان بيعمل الفعل ده والفعل ده.

4-هل توقعت أن تثير نهاية حكاية "تحت الحزام" كل هذا الجدل؟

“كنا متأكدين ان نهاية الحكاية هتثير الجدل وكنا متأكدين أن الناس مش هتتقبل فكرة أن في حد عمل حاجة شريرة ولسه موجود وسطنا، ولكن هي دي الحقيقة اللي بنقولها للناس مش كل الناس اللي حوالينا ناس خيرة أو ناس سليمة نفسيًا، لذلك حطينا عنوان لأن الحقيقة أغرب من الخيال يعني لو أنت متخيل أن ده خيال ف لا دي الحقيقة ف كنا متوقعين الجدل اللي حصل على النهاية”.

5-من وجهه نظرك هل من حق الآباء والأمهات أن يقرروا شكل حياة أبنائهم؟

“لا يوجد شخص من حقه أن يقرر حياة شخص، الآباء والأمهات بيجيبوا الأبناء الدنيا عشان يديهم حياة مش عشان يأخذوا منهم حياتهم أو يخلوهم زي ما هما عايزين، المفروض بيجبوهم عشان يعيشوا الحياة اللي يستاهلوا يعيشوها واللي هما يختاروها لكن الآباء والأمهات مش لازم يشكلوا حياة أبنائهم خالص طبعًا مفيش شخص من حقه يعمل كدة في حياة اي شخص حتي لو كانوا الآباء والأمهات”.

فادي النجار

6-هل ترى أننا بحاجة إلى تقديم أعمال حدثت بالفعل في الواقع سواء أمراض نفسية أو قضايا رأي عام؟

“فكرة أن في حكاية حصلت ده احنا بنقول ل الناس يا جماعة خدوا بالكم أن في كذا بيحصل حواليكم لو انتوا مش مدركين ده أدركوا لو حد مريض نفسي وفاكر أنه ممكن يعيش عادي لا روح اتعالج وجرب وشوف مرضك النفسي ده أصله ايه وجاي منين لكن متسبش نفسك وتقول أنا تمام وزي الفل”.

“وطبعًا لازم نقول قضايا زي مسلسل حدث بالفعل ومسلسل سفاح الجيزة، المسلسلات دي فيها توعية للمجتمع وفيها اسلوب بيقول يا جماعة الحياة مش وردي، خدوا بالكم ولو حد عنده مشكلة يروح يتعالج مفيش اي حاجة عيب أن الواحد يتعالج لأنه التعب النفسي زي أي تعب جسدي، ف لازم لما الشخص يحس أنه عنده مشكلة نفسية يروح يتعالج، انا بشجع جدا الحاجات الحقيقية عشان كدة اخترت حدث بالفعل يكون أول حاجة ليا بعد مجال الإعلانات والأفلام الوثائقية”.

7-هل ستثير نهاية حكاية "ولو بعد حين" الجدل مثل حكاية "تحت الحزام"؟

الحكاية القادمة هي حكاية من بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا واسمها "لو بعد حين"، والحكاية دي هتعمل بردو حالة من الجدل كبيرة جدًا جدًا لما تنتهي الحكاية دي.

8-هل يوجد جزء ثاني من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

مسلسل حدث بالفعل مكون من خمس حكايات الجزء الأول مكون من خمس حكايات لكن احنا أعلنا عن ثلاثة فقط ولسه في اثنان هنعلن عنهم قريب من بطولة كريم فهمي وندي موسي ومحمود عبد المغني، والحكاية الثانية من بطولة أية سماحة وشاهين.

9-ما هي أعمالك القادمة ؟

ان شاء الله في مسلسل جديد مع دنيا سمير غانم، وفي مسلسل تاني بيحكي عن مذبحة بني مزار مع شركة سينرجي وفي فيلم قريب مع كريم محمود عبد العزيز، ولكن هذه اسماء مبدئية للأبطال ليست أكيدة.