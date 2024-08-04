طليق آيتن عامر: محروم من رؤية أولادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 06:39 مساءً - فتح المصور محمد عز العرب، النار على طليقته الفنانة أيتن عامر النار، بسبب امتناعه عن رؤية أولادة وذلك بد انفصالهم.

نشر المصور محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، رسالة غامضة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

كتب محمد عز العرب: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذي أولادي و مانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم . ربنا موجود وإنشاء الله هشوف فيكم عجائب قدره و عقابه یا منافقين».

وفي تصريحات سابقة قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، مردفة: 'الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن'.

وخلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور، تحدثت 'عامر' عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ».

وتابعت الفنانة: «بعض المواقع الكبيرة تنشر أخطاءً خاطئة، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح وأحيانا تفبرك المواقع عناوين للحصول على قراءات كثيرة».