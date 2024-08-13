وزير السياحة والآثار يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

ووفقاً لهذا القرار، يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل السيد وزير السياحة والآثار والذين ضموا السادة أحمد الوصيف، وتامر تادرس يوسف جرجس، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي بالإضافة إلى السيد جمال حسين عبد الرحيم حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية بوزارة المالية مندوباً عن وزارة المالية، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مندوباً عن الوزارة.

ومن جانبه، أشار السيد شريف فتحي إلى أنه في ظل هذا القرار سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

وثمن على كافة الجهود التي قامت بها لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية المختلفة خلال الفترة السابقة والتي كان لها بالغ الأثر على تطوير وتنمية العمل داخل صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.