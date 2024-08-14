حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة طلعت، قائمًا بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب عمله رئيسًا لدار الكتب والوثائق القومية، وذلك خلفًا للدكتور هشام عزمي.

الدكتور أسامة طلعت، أستاذ الآثار والحضارة بكلية الآثار جامعة القاهرة، شغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار، تخرج من كلية الآثار جامعة القاهرة وعين معيدًا بها وتدرج في الكادر الجامعي حتى حصل على الأستاذية عام 2011م، كما عمل رئيسًا لقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وقائما بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عمله باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ثم مستشارًا للتراث بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وانتدب رئيسًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار عام 2020م، ثم تولى رئاسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.