محمود ميري يطرح ألبومه الأول “والليالي”

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح عدد من الأغاني المنفردة، أطلق الفنان محمود ميري ألبومه الغنائي الأول بعنوان “والليالي” عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

محمود ميري

تفاصيل الألبوم:

الألبوم يضم 6 أغنيات متنوعة، من بينها دويتو “والليالي” بمشاركة مغني الراب فرعون، وجاء ثمرة تعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: محي الدين، عليم، جمال الخولي، محمد بنداري، محمد خلف، محمد شحاتة، هشام البنا، مصطفى نجم، طاهر صالح، هاني ربيع، ورفيق جمال.

محمود ميري

والأغنية الثانية "فرق شاسع" من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع هاني ربيع، والثالثة "بحب كل حاجة" من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع هشام البنا، والأغنية الرابعه "بس ما تقوليش بحبك" من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع، والأغنية الخامسة "عادي راحت" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف، وتوزيع مصطفى نجم.، "عنبر الكدابين" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع مصطفى نجم.

تفاصيل أغنية " الليالي":

يُذكر أن فيديو كليب أغنية “والليالي” تم تصويره تحت إدارة المخرج خالد خالد، ولاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، الألبوم من إنتاج شركة “سكاي تون” للمنتجة سما خاطر، التي سبق وقدمت مع ميري عدة أعمال ناجحة مثل “يا أساسي” و”كل الحكاية”.