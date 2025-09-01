نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرملة وائل الإبراشي: 'بنتي فرحانة بالحكم اللي صدر النهارده وبحاول أعوض غياب والدها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة من شقيقة الأخير، مشيرة إلى أن زوجها لا يستحق ما حدث معه من اتهامات باطلة.

وتابعت سحر الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "بنتي مبسوطة وفرحانة بالحكم رغم أني مكنتش حابه أعرفها أي حاجة عن الدعوى اللي رفعتها عمتها، لكن بعد فترة اتفاجئت أنها كلمت مُحضر علشان تمضي على الدعوى، والفلوس مش هتعوض غياب والدها، في لحظات بتبقى صعبة عليها زي أنها لم تتخرج من المدرسة وكل الناس جايبه والدها ما عدا هي".



وأضافت سحر الإبراشي، أنها تحاول جاهدة أن تجعل ابنتها جايلان تكون سعيدة في حياتها وتعوض جزء بسيط من غياب والدها، مردفة أن الخلافات بدأت من ناحية أسرة وائل الإبراشي بعد وفاته بأيام قليلة وطلبت منهم أن يأتوا للمنزل وتتحدث معهم وكل شخص سيأخذ حقه بعيدًا عن المحاكم والإعلام.



وأوضحت سحر الإبراشي، أن أشقاء وائل الإبراشي رفضوا الحديث معي بعد معرفتهم كتابته الفيلا باسم ابنته قبل وفاته، ثم بعدها تفاجئت بذهابهم للمحكمة.