سامو زين يفتح صفحة موسيقية جديدة ويستعد لجولة عالمية

يواصل النجم سامو زين تعزيز نجاحاته الفنية بعد الأصداء الواسعة التي حققها ألبومه الأخير "باب وخبط"، حيث يستعد خلال موسم الشتاء المقبل لطرح ميني ألبوم جديد يضم أعمالًا تحمل أجواء موسيقية مختلفة عن تجاربه السابقة، في محاولة لتقديم رؤية فنية متجددة تلامس جمهوره بشكل أعمق.

وفي سياق متصل، يطرح سامو زين في 20 سبتمبر أغنيته "أنا أحبك موت"، والتي تُعد إحدى أبرز أغنيات ألبوم "باب وخبط"، حيث ستتوفر عبر جميع المنصات الرقمية لتكون بمثابة هدية جديدة لجمهوره الذي اعتاد على المفاجآت الفنية منه.

أما على صعيد العروض الحية، فقد بدأ سامو زين التحضير لجولة غنائية تشمل عدة محطات عربية وعالمية من بينها دبي، مصر، المغرب، ولندن، ليقدم من خلالها خليطًا بين أعماله الكلاسيكية وأحدث إصداراته.

وكان سامو قد طرح مؤخرًا أغنية "سما صافية"، آخر إصدارات الميني ألبوم الصيفي، وهي أغنية رومانسية خفيفة تحمل توقيع الشاعر أسامة محرز وألحان ساموزين وعلي الخواجه وتوزيع وسام عبد المنعم. الأغنية جاءت لتجسد قصة حب حالمة بدأت على أحد الشواطئ، ونقلت أجواء صيفية مليئة بالعاطفة والدفء.