نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو داوود يكشف عن سر مشهد "لقد وقعنا في الفخ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد أبو داوود عن ذكرياته مع الفنان عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

تصريحات محمد أبو داوود



وقال محمد أبو داوود: "أنا والأستاذ عادل اشتغلنا مع بعض في أكتر من عمل وكنا متفاهمين جدًا، وفي يوم لقيت الأستاذ عادل بيكلمني وأنا كنت بصور في عمل ما وطلب مني إني أخرج له مشهد في مسرحية هاملت فوافقت".

وتابع: "كنت رايح التصوير بلبس عادي على أساس إني رايح أخرج المشهد فقط، ولكن لقيت المخرج بيديني اسكريبت مشهد أقدمه، ومكنتش هعرف اعتذر علشان اليوم ممكن يبوظ".

وأضاف: "بعد ما شوفت الاسكريبت قولت لـ أستاذ عادل إني مش حابب المشهد وهو قال لي نرتجل، وبالفعل المشهد كله كان ارتجالًا، وطلع الأفيه اللي عجب الجمهور ولسه عايش معانا لحد دلوقتي وهو لقد وقعنا في الفخ".

واختتم داوود: "لو كنت أعرف إني رايح أمثل المشهد اليوم ده كنت اعتذرت لإني كنت مرتبط بأعمال آخري".