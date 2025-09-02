نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 نوفمبر.. أحمد سعد يلتقي بجمهوره في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن حفلات موسم الصيف، يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم في لندن على مسرح Eventim Apollo London، وذلك يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلالها باقة من أفضل أغانيه التي يحبها جمهوره.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد



وأطلق أحمد سعد مؤخرًا ألبومه الجديد بيستهبل والذي يتكون من 5 أغنيات وهم أغنية بلونة، وشفتشي، واتحسدنا، واتك اتك، وحبيبي ياه ياه، وحقق الألبوم نجاحًا ضخم بعد طرحه.

جدير بالذكر، سبق وأحيا سعد، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان مراسي ليالي مراسي والذي يقام تحت رعاية مراسي البحر الأحمر وقدم أحمد سعد عددًا كبيرًا من أغاني ألبومه الجديد بيستهبل الوش التاني.