سلمى أبو ضيف.. حضور قوي في رمضان 2026 والسينما بثلاثة أفلام

القاهرة - محمد ابراهيم -

تدخل الفنانة سلمى أبو ضيف الموسم الرمضاني المقبل 2026 ببطولة مسلسل جديد من إنتاج المتحدة ستوديوز وإخراج عمرو موسى، ضمن أعمال الـ15 حلقة، حيث ينطلق التحضير له خلال الفترة المقبلة.

أبرز أعمال سلمى ابو ضيف الفنية

وتشهد الفترة الحالية نشاطًا ملحوظًا للفنانة الشابة التي عادت بقوة بعد تجربة الأمومة، لتقدم ثلاثة أفلام متنوعة بين الدراما والرومانسية والتجارب الجديدة.



• في إيجي بست، تشارك البطولة مع أحمد مالك والرابر مروان بابلو في أول ظهور تمثيلي له، ويستند العمل إلى قصة حقيقية عن مؤسسي الموقع الشهير.



• أما إذما، فهو مأخوذ عن رواية محمد صادق، ويجمعها مرة أخرى بأحمد داوود، بينما يتولى صادق نفسه كتابة السيناريو والإخراج لأول مرة.



• وتطل أيضًا في هيبتا – المناظرة الأخيرة، الجزء الثاني من فيلم هيبتا الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا عام 2016، بمشاركة منة شلبي وكريم فهمي وعدد من النجوم.

الفنانة المتألقة سلمى ابو ضيف

بهذه الأعمال، تواصل سلمى أبو ضيف تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، متنقلة بخطوات ثابتة بين الدراما والسينما.