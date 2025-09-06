شيرين تروج لأحدث أغانيها "غالية علينا يا بلدنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع انستجرام لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "غالية علينا يا بلدنا"، والذي من المقرر طرحها الفترة المقبلة.

شيرين تروج لأحدث أغانيه "غالية علينا يا بلدنا"

وشاركت شيرين عبد الوهاب بوستر الاغنيه وعلقت: جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا.. أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا.

تفاصيل اغنية "غالية علينا يا بلدنا"

واغنية "غالية علينا يا بلدنا" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع توما، هندسة صوت هانى محروس.

اخر اعمال شيرين عبدالوهاب

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب هو مشاركتها في الموسم الرمضاني المنقضي لعام 2025، حيث أغنية جديدة تحمل اسم "أكتر وأكتر" لصالح حملة دعائية جديدة لإحدى شركات الاتصالات، والاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع حاتم عبد العزيز.

وايضا طرحت أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي، كما طرحت أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما