في ذكرى ميلاد الأستاذ.. سبب غريب تبكي فؤاد المهندس وصنع مدرسة خاصه للكوميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت سبتمبر ذكرى ميلاد الراحل فؤاد المهندس، الذي وُلد في مثل هذا اليوم من عام 1924، أحد أعمدة الكوميديا المصرية وصانع البهجة على خشبة المسرح وشاشات السينما والتليفزيون والإذاعة، وخلد بصمته المبدعة بأعماله الفنية التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

حياة فؤاد المهندس

ولد فؤاد المهندس في حي العباسية بالقاهرة، وسط عائلة مثقفة كان والده زكي محمد المهندس من أبرز علماء اللغة العربية، كان أصغر أشقائه بعد صفية ودرية وسامي، وكانت الإعلامية صفية المهندس شقيقته الكبرى، التحق بمسرح كلية التجارة، وحضر عرض للفنان نجيب الريحاني، وحاول التعاون معه، وتحولت البوصلة إلى شغف بعالم المسرح والفن، ثم التحق بفرقة "ساعة لقلبك"، لتبدأ انطلاقته الفنية.

سبب بكاء فؤاد المهندس

بكي فؤاد المهندس خلال حوار نادر كاشفًا أنه "يحرص على أن يدلع نفسه من وقت لآخر"، ليقاطعه فوزي بقوله: "ما لقتش حد يدلعك"، وهنا أجاب الراحل فؤاد المهندس على الفور بأنه لم يجد ذلك، معبرًا عن حزنه بجملة اختصرت كل شيء يشعر به حينما قال: "ما لقتش حد يستناني على الغدا، طبيعة شخصيتي دومًا ما تتغذي على المشاعر وطاقة الحب والدلع ممن حوله، أختي صفية أحيانًا بتعمل كده لكن مشغولة عندها بيت والمقربين أحيانًا بيحاولوا يعملوا كده".

مسيرة فؤاد المهندس الفنية

انضم لفرقة نجيب الريحاني لكنه لم يمد يد العون له، ثم سنحت له الفرصة عن طريق محمود ذو الفقار والذي أسند إليه دور في السينما بفيلم بنت الجيران أمام شادية، لينجح الدور بشكل كبير، ثمأسند عز الدين ذو الفقار إلى فؤاد المهندس أول دور بطولة في السينما في فيلم بنت الجيران أمام شادية، وكان الفيلم من إخراجه وإنتاجه، وقدم عدة افلام منها: "سفاح النساء، شنبو فى المصيدة، مستر اكس، عودة أخطر رجل فى العالم، مطاردة غرامية، الشموع السوداء، زوج تحت الطلب، العتبة جزاز"، اعتمد على لعب أدوار الكوميديا، وكان له حضور طاغي وكاريزما خاصة، وقدم كوميديا الفانتازيا، والتى شكلت جانب كبير من رحلته الفنية، تعلق جمهوره بعدد كبير من الشخصيات التي قدمها.