برعاية وزير الثقافة "تجليات الحكيم".. في احتفالية "اليوم المصري للمسرح"

القاهرة - محمد ابراهيم - في الرابعة والنصف من مساء أمس الجمعة، نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية خاصة بمناسبة "اليوم المصري للمسرح " برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، الذي حرص على كتابة كلمة خاصة تقديرا لأهمية اليوم.



وجمعت الاحتفالية بين البساطة والرقي في مزيج يليق بـ "عودة الروح" إلى عيد المسرحيين المصريين السنوي إحياء لذكري الراحلين في حادثة قصر ثقافة بني سويف عام ٢٠٠٥.



بدأت الاحتفالية التي أقيمت بقاعة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة بعرض الفيلم الوثائقي " توفيق الحكيم...نهر لا ينضب" الذي استعرض في دقائق قليلة مراحل التكوين الفكري، والمؤثرات التي شكلت شخصية الحكيم الأدبية.



وجاءت كلمة اليوم المصري للمسرح، من إبداع توفيق الحكيم بشكل غير تقليدي، حيث كتبها الذكاء الاصطناعي بعد تدريبه على تقمص روح وأسلوب الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، بينما قرأتها على جمهور الحضور الفنانة القديرة عايدة فهمي.



الحكيم ظهر في الاحتفالية مجددا من خلال توزيع شهادات جوائز المسابقة التي تحمل اسمه "مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي" في دورتها الرابعة.



المخرج المسرحي سامح مجاهد قرأ أولا تقرير لجنة التحكيم للدورة الرابعة على الحضور وكذا توصياتها، قبل أن يصعد الفائزون بالجائزة، لتسلم شهادتهم.



قام بعدها المخرج المسرحي عادل حسَّان بتكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم المخرج الفنان سامح مجاهد، الناقد د. محمد سمير الخطيب، والناقد د. ياسر علَّام.



ثم صعد الفائزون لتسلم شهادتهم ابتداء بالمركز الثالث الذي حازته الكاتبة أمانى عبدالرحمن حسين، عن نص "القفص"، ثم الفائز بالمركز الثاني د.طارق عمار بنصه "نفر – توت"، وصولا إلى صاحب المركز الأول الكاتب الشاب جمال عبد الناصر عوض عن نص "ليه نظلم شفيقة؟".



ومن الفائزين بمسابقة الكتابة إلى المكرمين في يوم المسرح المصري عن عطائتهم في حقل الكتابة المسرحية إبداعا وترجمة ونقدا وتنظيرا.



وكانت البداية تكريم اسم الكاتب الكبير بهجت قمر، وتسلم شهادة التكريم حفيده أدهم أيمن بهجت قمر.



وكان المُكرَّم الثاني هو الناقد المسرحي الشاب محمد عــــــلَّام، صاحب المشروع النقدي المتميز، بينما كان التكريم الثالث للكاتب والناقد المسرحي إبراهيم الحسيني، صاحب الإنجاز المهم في مجال الكتابة المسرحية، المكرَّم الرابع كان الناقد والأكاديمي والكاتب المسرحي الدكتور محمد السيد زعيمة.

ومن جيل "الكبار" تم تكريم الناقد والمترجم الذي أثرى المكتبة المصرية بكتاباته وترجماته فتحي العشري.



وكذا الكاتب الكبير محمد السيد عيد الذي ترك بصمته في مجالات إبداعية متعددة وقدم الكثير من الدراسات للمسرح المصري. كما قام بتحقيق عدد من المسرحيات التراثية.



المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية اختتم فقرات الاحتفالية بكلمة شدد فيها على محورية يوم الخامس من سبتمبر في تاريخ المسرح المصري، وقال أن الأعزاء الذين رحلوا في هذا اليوم ظلوا يعملون ويوصون بالعمل الدؤوب، من أجل استمرار المسرح المصري وازدهاره، وأعلن عن انطلاق "معرض الزمالك الأول للكتاب" في حديقة المركز يوم ٦ أكتوبر القادم، كبداية لتحول حديقة المركز إلى منتدي مسرحي وثقافي دائم، لا تنطفئ أنوار الفعاليات الثقافية فيه، ودعا المسرحيين من مختلف الأجيال والمحافظات والتوجهات لزيارة المركز ومتحفه مؤكدا على كونه "بيتا لكل المسرحيين".



يذكر أن كلمة اليوم المصري للمسرح تم إلقاؤها أمس الجمعة قبل بدء العروض المسرحية بجميع المسارح المصرية.