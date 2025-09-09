الحلقة الثالثة من "حكاية الوكيل" تكشف فضائح صادمة ونهاية مثيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكاية الوكيل تطورات مثيرة بدأت بعودة شخصية "ورد" إلى ساحة التيك توك مجددًا، بعد أن أقدمت على الانتحار أمام الكاميرا في محاولة لزيادة نسب المشاهدة، عقب تراجع متابعيها بسبب رتابة محتواها.

تفاصيل الحلقة ٣

وتواصلت الأحداث بتكريم "نورا" و"منتصر" في إحدى الندوات كأفضل صانعي محتوى على التيك توك، وذلك في إطار ندوة تناقش الرفق بالحيوان والإنسان.

من جهة أخرى، كشف "جابر جبر" فضيحة لكابتن فريق كروي يستعد لمباراة قمة، بعد تورطه في محادثات غير لائقة مع فتيات عبر الغرف المغلقة، وهو ما تسبب في خلاف كبير بينه وبين ابنه الذي لم يعد يعتبره قدوة.

كما بدا أن "ورد" تخطط للإيقاع بـ "زينب" في أزمة مع الرجل الذي تعمل لديه، عبر دفعها للذهاب إلى أحد العناوين دون علم "جلجل"، الذي يكتشف الأمر ويقرر مراقبتها من خلال زرع جهاز تجسس في هاتفها.

الحلقة سلطت الضوء كذلك على قضية اعتداء لاعب كرة قدم شهير على فتيات، إحداهن الفتاة التي أضرمت النار في نفسها، ما دفع "أحمد فهيم" للضغط على "الشيخ سالم" للتحدث عن الموضوع، مهددًا إياه بقطع رزقه في حال رفض، وهو ما أثار صدمة كبيرة لدى زوجة الشيخ بعد سماعها الحديث.

وفي سياق متصل، عثرت "نورا" على رسائل وصور وفيديوهات تدين رجل الأعمال المعروف إسلام راشد، وأبلغت "منتصر" بالأمر، لتقرر الظهور في بث مباشر وكشف الحقائق أمام الجمهور، في ظل تصاعد الجدل عبر السوشيال ميديا حول الفتاة المنتحرة.

نهاية مثيرة

واختُتمت الحلقة الثالثة بنهاية صادمة، حيث كشف الرائد السابق "يحيى" عن وجود شبكة خفية تدير المحتوى الموحد للعديد من الإنفلونسرز، بينما انتهت الأحداث بمقتل "وزة" على يد "جلجل" عقب لقائها بـ "أحمد فهيم".