طرح الجزء الثاني من "وتر حساس" حصريًا على يانغو بلاي 21 سبتمبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت منصة يانغو بلاي عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، والمقرر انطلاقه في 21 سبتمبر 2025 عبر المنصة بشكل حصري، على أن يُعرض لاحقًا على شاشة قناة ON ضمن خطة الأوف-سيزون. وجاء الإعلان بالتزامن مع إطلاق البرومو التشويقي للعمل، الذي أظهر أجواء مليئة بالصراعات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

تفاصيل الموسم الجديد

الموسم الجديد يستكمل الخط الدرامي القائم على الغوص في تفاصيل العلاقات الإنسانية، وما تحمله من حب وخيانة وصراعات أسرية، مع تسليط الضوء على تأثير الماضي في الحاضر. كما يكشف عن شخصيات وعائلات جديدة توسّع من نطاق الأحداث وتزيد جرعة التشويق.

أبطال العمل

يضم الجزء الأول كوكبة من النجوم، بينهم صبا مبارك (سلمى)، إنجي المقدم (كاميليا)، محمد علاء (رشيد)، وهيدي كرم. بينما يشهد الجزء الثاني استمرار عدد كبير من الأبطال مع انضمام الفنانة غادة عادل التي تقدم شخصية محورية تحمل اسم "فريدة"، إلى جانب تطورات لافتة في شخصية "كاميليا" بعد تجربة السجن.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويواصل الجزء الثاني مشواره بنفس الفريق الإبداعي مع دعم الإنتاج بعناصر جديدة. وتأتي عودة العمل في سبتمبر كخطوة استراتيجية لتقديم محتوى مميز بعيدًا عن زحام دراما رمضان، بما يعزز حضور المنصة الرقمية والقناة التلفزيونية معًا.