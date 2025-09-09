في هذا الموعد.. نانسى عجرم تحيي حفلًا غنائي في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء احدث حفلاتها الغنائية في مدينة دبي.

موعد حفل نانسي عجرم في دبي

ومن المقرر ان تحيي نانسي حفلتها بدبي يوم ٥ ديسمبر المقبل، ستتقدم باقة من اغانيها المميزة.

نانسي عجرم تروج لحفلتها بدبي

ومن جانبه، روجت نانسي عجرم للحفل حيث شاركت جمهورها بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت معلقة: “سوا راح نغني ونغني ونقضي احلى سهرة”.

أحدث اعمال نانسي عجرم

ومن ناحية اخري، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”، هى التعاون الأخير مع الملحن الراحل محمد رحيم، وايضا طرحت اغنيه "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، كما احتفلت مؤخرا بألبومها الجديد Nancy 11.

اخر اعمال نانسي عجرم

بينما كان اخر كليبات نانسي عجرم هو كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وايضا طرحت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك احتفالا بموسم الصيف، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.