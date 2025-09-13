محمد شاكر: نجاح "كيفك على فراقي" تخطى التوقعات.. والجمهور شاف روح فضل شاكر فيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الفنان محمد فضل شاكر حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة حول أغنيته الجديدة "كيفك على فراقي" التي جمعته بوالده النجم الكبير فضل شاكر، مؤكدًا أن نجاح العمل فاق كل التوقعات، خاصة أنه خرج من قلب مليء بالمشاعر الصادقة بينه وبين والده.

محمد شاكر أوضح أن سر التفاعل الكبير مع الأغنية يعود إلى الإحساس الحقيقي الذي وصل للجمهور، حيث تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي وحققت ملايين المشاهدات في وقت قصير، لتؤكد أن صوت العائلة الفنية ما زال يحجز مكانًا قويًا في وجدان المستمعين.

كما تحدّث عن لقائه العابر بالفنانة القديرة ميادة الحناوي، التي أثنت على والده وعلى الأغنية الجديدة، واصفًا هذه اللحظة بأنها "أغلى من كل كلمات المجاملة" وأن ميادة ستبقى دائمًا فنانة قريبة من قلبه.

في المقابل، تواصل ميادة حصد النجاح أيضًا بأغنيتها الأخيرة "حبة ذكريات" التي طرحتها على يوتيوب، وحققت انتشارًا واسعًا خلال أيام قليلة، لتجمع بين عبق الماضي وبصمة الحاضر في عملها الجديد.