صورة غامضة تجمع إليسا بالمطرب المقنع قبل حفل القاهرة تشعل مواقع التواصل

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك المطرب المقنع "تووليت" جمهوره لحظة خاصة جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات قليلة من إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء الأحد في أحد فنادق القاهرة.

اللقطة التي نشرها "تووليت" لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعل معها المتابعون بشكل واسع، ما بين من اعتبرها مفاجأة غير متوقعة، ومن ربطها بالتحضيرات للحفل الذي يترقبه عشاق إليسا في مصر.

النجمة اللبنانية كانت قد وصلت صباح اليوم إلى القاهرة، قادمة من بيروت، لتضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها، بعد أن خطفت الأضواء الشهر الماضي بحفل ناجح في الساحل الشمالي ضمن فعاليات موسم صيف 2025.

إطلالة إليسا السابقة في العلمين الجديدة بفستان وردي قصير وشعر منسدل لا تزال عالقة في أذهان جمهورها، وهو ما جعل الترقب لحفل القاهرة أكبر، خاصة مع الأجواء التي تعد بها الليلة المنتظرة.

