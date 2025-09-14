أدوار غيّرت تاريخ بوليود.. نجوم كبار رفضوها فصنعت مجد منافسيهم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أروقة بوليود، حيث تُصنع الأساطير وتُكتب حكايات المجد، لم تكن القرارات الفنية دائمًا في صالح النجوم الكبار فبينما فتح رفض بعض الأدوار أبوابًا لأسماء جديدة لمعانقة المجد، كان الندم نصيب من تنازل عنها قصص مثيرة تكشف كيف غيّر "قرار اعتذار" مسار السينما الهندية، ليصنع أيقونات جديدة ويترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجمهور.

شا روخان الملك الذي منح غيره تاج النجومية

شاروخان، الملقب بـ "ملك بوليود"، رفض أدوارًا تحولت لاحقًا إلى كلاسيكيات خالدة. فقد تنازل عن بطولة Lagaan التي صنعت العالمية لعامر خان، وعن Munna Bhai M.B.B.S الذي ارتبط إلى الأبد باسم سانجاي دت، فضلًا عن فيلم 3 Idiots الذي صار أيقونة للأجيال الجديدة. خان نفسه اعترف بندمه على بعض هذه الاعتذارات، معتبرًا أنها لحظات فارقة في تاريخه.

سلمان خان.. الفرص التي تحولت إلى مجد لغيره

لم يختلف الحال كثيرًا مع سلمان خان، الذي رفض بطولة Baazigar في التسعينيات خشية أن يؤثر الدور الشرير على صورته الجماهيرية، لتكون المحطة الذهبية لصعود شاروخان. كما رفض Josh وKal Ho Naa Ho وGhajini، التي صنعت علامات مضيئة في مسيرة سيف علي خان وعامر خان.

أكشاي كومار.. نجم الإنتاج الغزير واعتذاراته الذهبية

رغم مكانته كأكثر نجوم بوليود إنتاجًا، فإن أكشاي كومار رفض أدوارًا صنعت شهرة آخرين، أبرزها Maqbool الذي برع فيه الراحل عرفان خان، وRace الذي تألق فيه سيف علي خان، إلى جانب Bhaag Milkha Bhaag الذي صنع تاريخًا جديدًا لفرحان أختار.

بريانكا شوبرا.. حين اختارت هوليوود على حساب بوليود

أما بريانكا شوبرا فقررت أن تضع مستقبلها العالمي أولًا، معتذرة عن أعمال ضخمة مثل Bharat وRamayana، لتمنح زميلاتها فرصة الظهور، بينما كرست وقتها لبناء حضور قوي في هوليوود.

قدر السينما وصناعة المجد

تلك الحكايات تكشف أن السينما ليست مجرد نصوص وأدوار، بل هي لعبة قرارات ولحظات فارقة؛ فبينما قد يرفض نجم دورًا خشية المخاطرة، يتحول الدور نفسه إلى حجر زاوية في مسيرة منافس آخر. وهكذا تُثبت بوليود أن المجد لا يصنعه الرفض أو القبول وحدهما، بل قدر لا يعرف إلا طريق النجوم المستعدين للمغامرة.