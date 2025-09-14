نجلاء بدر: أزمة ثقة شدني من المعالجة.. ووائل فهمي عبدالحميد شافني بشكل مختلف

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واستثنائية، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

تصريحات نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر: "يجمع بيني وبين المخرج وائل فهمي عبدالحميد صداقة وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي، ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة واشتغلت معه منذ أيام المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على الفور".

وتابعت: “واستمتعت جدًا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق، الدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار”.

وائل فهمي عبدالحميد: أزمة ثقة عمل فني رائع ومباراة فنية بين النجوم

وعقب المخرج وائل فهمي عبدالحميد، مخرج المسلسل: "فكرت في وجود نجلاء بدر في العمل، هي فنانة موهوبة وفي مساحة من الصداقة، أنا مقتنع أنها ستقدم هذه الشخصية بمنتهى الروعة والجودة الفنية".

وتابع: “إن هذا العمل ليس الأول لي مع المؤلف أحمد صبحي، قدمنا معًا نحو 5 أعمال فنية، وان الورق الخاص بالمسلسل كان موجودًا لدي ولكن باسم آخر”.



وأضاف: “واجتمعت معه في حضور الأستاذة رشا عصفور، قمنا بتغيير الاسم القديم لأنه كان شبيهًا بعمل آخر، وكنت مهتمًا بأن كل فنان معي يقدم دورًا جديدًا لم يسبق له أن قدم دورًا مثله، كانت هناك حالة فنية رائعة ومباراة فنية بين النجوم”.

بينما أوضح المؤلف أحمد صبحي، مؤلف مسلسل "أزمة ثقة": "العمل مستمد من الواقع، جزء كبير من الأحداث حدث في الواقع وفي محيط قريب مني، وفي عدد من العائلات، وعدد كبير من العلاقات والصراع بسبب الورث".

وتابع: “حاولت أضع صبغة من الإثارة والتشويق خلال أحداث العمل، حرصت على المفاجآت خلال أحداث العمل”.



