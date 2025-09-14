هاني عادل: أصعب مشاهدي بمسلسل "أزمة ثقة" عندما ضربت منة فضالي بالقلم ومشهد السكينة مع ملك زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان هاني عادل في حلقة خاصة واستثنائية، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة":مسلسل "أزمة ثقة "السيناريو كان مكتوبًا بشكل رائع وبه ميزات متعددة وذكاء، بداية الأحداث وختامها في نفس السياق والمكان".

تصريحات هاني عادل

وتابع: "الشخصيات بمسلسل أزمة ثقة مكتوبة بشكل رائع وهي تتحدث بعمق عن النفس الإنسانية والشر في شكل جديد ومختلف."

هاني عادل يتحدث عن أصعب المشاهد

وأضاف: "أنا أحب جدًا مثل هذه الأدوار وأرغب دائمًا في تقديمها، أصعب المشاهد لشخصية رمزي التي أقدمها كانت المشاهد التي يكذب بها وبخاصة قبل أن يكتشف أمره، ومن أصعب المشاهد في المسلسل هو مشهد الختام والمواجهة بين الجميع".

وتابع: “أيضًا مشهد أنني قمت بضرب منة فضالي وكل ما حد بيشوف إيدي بيخاف، وقمت بضربها بالقلم على كتفها وكانت لا تعرف ماذا سيحدث وانصدمت وكانت مفاجأة لها، وكان المخرج يريد رد الفعل بعد الضرب بهذا الشكل دون أن تعرف”.

وأكمل: "وهناك مشهد آخر لملك زاهر كانت ماسكة سكينة وتريد أن تعتدي عليَّ وأخذتها منها وكانت مرعوبة، وآخر مشهد وأنا بدفن القتيل وقعت معه في الحفرة."

وأشار إلى أنني استفدت من كورسات تمثيل أخذتها قبل ذلك من أجل تقديم هذه المشاهد بشكل يرضي الجمهور".

واختتم أن أسرة المسلسل كانت رائعة وبها عدد من الزملاء المتميزي، فقال: "أنا بطبيعتي أحب أقرأ الورق بكافة التفاصيل، عندما قرأت الأحداث وتحدثت مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد والمؤلف اقتنعت بالفكرة".



