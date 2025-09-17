نتفليكس تكشف عن المفاجأة: ليام هيمسورث بوجه جديد لجيرالت من ريفيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت منصة نتفليكس عن أول صورة للنجم العالمي ليام هيمسورث في شخصية جيرالت من ريفيا، التي يتسلمها خلفًا لهنري كافيل، في الموسم الرابع من مسلسل The Witcher. وتأتي هذه الخطوة المنتظرة بالتزامن مع انطلاق تصوير الموسم الرابع، على أن يشكّل الموسم الخامس الختامي للعمل، وفق ما أكدته الشركة المنتجة.

وأوضحت نتفليكس أن الموسمين الرابع والخامس سيقتبسان من الكتب الثلاثة الأخيرة للكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، مع وعد جمهور السلسلة بتقديم خاتمة ملحمية ومرضية لأحداث الدراما الخيالية التي حققت نجاحًا عالميًا كبيرًا.

ويستند العمل إلى سلسلة الروايات الشهيرة The Witcher، حيث تدور القصة حول جيرالت، صياد الوحوش الانفرادي الذي يسعى لإيجاد مكانه في عالم يثبت فيه البشر في كثير من الأحيان أنهم أكثر قسوة من الوحوش نفسها. ومع تلاقي مصيره مع ساحرة قوية وأميرة شابة تحمل هبة استثنائية، يجد الثلاثة أنفسهم أمام تحديات تجبرهم على مواجهة مصير غامض في قارة تموج بالصراعات.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب هيمسورث كل من أنيا تشالوترا، فريا ألان، جودي ماي، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفي، ميمي نديويني، لارس ميكلسن، رويس بيرسون، وعدد كبير من النجوم الذين ساهموا في رسم ملامح هذه الملحمة الدرامية.